Lockdown: ποια προϊόντα δεν πωλούνται από σήμερα στα σούπερ μάρκετ

Ποια είδη μπορεί να προμηθευτεί ο καταναλωτής και ποια όχι, μετά την απαγόρευση, στο όνομα του υγιούς ανταγωνισμού προς τα κλειστά καταστήματα.

Με μοναδικές ίσως εξαιρέσεις τα προϊόντα καλλυντικών, τα καλσόν, τις σκούπες και τις βούρτσες για οικιακή καθαριότητα καθώς και τους λαμπτήρες, από σήμερα τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να σταματήσουν την πώληση βιομηχανικών και άλλων διαρκών αγαθών που δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης. Μία απαγόρευση που θα διαρκέσει όσο και το lockdown.

Αν και η υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ, θα προκαλέσει αναστάτωση στο καταναλωτικό κοινό, εν τούτοις επιχειρεί να διορθώσει μία αδικία εις βάρος των εμπορικών επιχειρήσεων πουν έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και να αποτρέψει την ολοκληρωτική συγκέντρωση της αγοράς σε μία περίοδο αρκετά ευαίσθητη.

Στο πλαίσιο αυτό από σήμερα απαγορεύεται η πώληση απ’ τα σούπερ μάρκετ οι εξής κατηγορίες προϊόντων:

Είδη ένδυσης (με εξαίρεση τα καλσόν)

Υποδήματα και δερμάτινα είδη

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Χαλιά, κιλίμια και επενδύσεις δαπέδου και τοίχου

Βιβλία

Παιχνίδια

Έπιπλα, φωτιστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης (με εξαίρεση τα ανταλλακτικά, όπως πχ λαμπτήρες. τα σάρωθρα, τις σκούπες και τις βούρτσες για οικιακή καθαριότητα)

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

Εξοπλισμός ήχου και εικόνας

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, περιφερειακές μονάδες υπολογιστών και λογισμικού

Όλα τα παραπάνω προϊόντα τα σούπερ μάρκετ μπορούν να συνεχίσουν να τα πωλούν μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επομένως πλέον απ’ τα καταστήματα οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται μόνο τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά – απορρυπαντικά, καθώς και καλλυντικά. Για τα τελευταία μάλιστα υπήρξε μεγάλη συζήτηση με την ηγεσία του υπ. Ανάπτυξης τελικά να αποφασίζει ότι αποτελούν προϊόντα συμπληρωματικά στα είδη προσωπικής υγιεινής και ως εκ τούτου αποτελούν βασική ανάγκη.

Αγώνας ταχύτητας για προσαρμογή

Εκπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ αναφέρονταν στην δυσκολία μίας άμεσης προσαρμογής στις επιταγές της υπουργικής απόφασης με δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση όλων των μεγάλων καταστημάτων. «Το πιο απλό είναι να κλείσουν ολόκληροι διάδρομοι και τμήματα στα μεγάλα καταστήματα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να πάμε ράφι ράφι και ήδη υπάρχει πίεση στο προσωπικό απ’ την αυξημένη κίνηση στα καταστήματα», εξηγούσε μεταξύ άλλων στέλεχος γνωστής αλυσίδας.

Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης

Απ’ την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε προηγηθεί το lockdown στη Θεσσαλονίκη και είχαν αρχίσει να «φουντώνουν» τα σενάρια για γενίκευση του μέτρου η κίνηση στα σούπερ μάρκετ κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση. Αν και μετρήσιμα στοιχεία δεν υπάρχουν οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς κάνουν λόγο για σημαντική διψήφια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με μόλις δύο εβδομάδες πριν. «Ειδικά απ’ τα μέσα της περασμένης εβδομάδας οι καθημερινές θύμιζαν Σάββατο και το περασμένο Σάββατο... Χριστούγεννα καθώς πολλοί καταναλωτές έσπευσαν να ‘στοκάρουν’ και πάλι με είδη ανάγκης», έλεγε στέλεχος αλυσίδας.

Συντριπτικές οι απώλειες για τους μικρομεσαίους εμπόρους

Την ίδια ώρα οι απώλειες για το κομμάτι του εμπορίου που ανέστειλε τις δραστηριότητες του είναι συντριπτικές με δεδομένο ότι ελάχιστες απ’ τις 220.000 μικρές και μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας σήμερα διαθέτουν ψηφιακό κανάλι πωλήσεων αλλά και δυνατότητες να το υποστηρίξουν.

Το online «όπλο» των αλυσίδων

Σε τομείς βέβαια όπως τα είδη τεχνολογίας και τα αναλώσιμα, όπου κυριαρχούν μεγάλες αλυσίδες, η ζήτηση παραμένει μεγάλη με αποτέλεσμα να συγκρατείται το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων. «Δεν βλέπουμε το βαθμό της ‘έκρηξης’ που είχαμε βιώσει στην περίοδο του πρώτου lockdown, ωστόσο η αύξηση της ζήτησης είναι μεγάλη καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων που ούτως ή άλλως χάνονται απ’ τα κλειστά καταστήματα», έλεγε στο protothema.gr στέλεχος γνωστής αλυσίδας με ηλεκτρονικά είδη. «Το μεγάλο τεστ θα είναι προς το τέλος του μήνα όταν θα ενεργοποιηθούν οι προσφορές για τη Black Friday».