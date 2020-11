Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Καπραβέλος: το σύστημα υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του (βίντεο)

Για ορμητική ροή της μετάδοσης του ιού κάνει λόγο ο Δ/ντής της Β΄ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου». Τι λέει για την «επιλογή ασθενών», τα κρούσματα, το προσωπικό και την πίεση στις Εντατικές.