Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων έως τις 22 Νοεμβρίου

Νέο «καμπανάκι» προς τους Θεσσαλονικείς για την τήρηση των μέτρων απευθύνει ο Καθ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ. Τι δείχνουν οι αναλύσεις στα λύματα.