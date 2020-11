Πολιτική

Lockdown: στην Θεσσαλονίκη οι Κικίλιας - Χρυσοχοΐδης

Διαρκείς συσκέψεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην περιοχή που αποτελέι την μεγαλύτερη "φωλιά" κρουσμάτων κορονοϊού αυτήν την περίοδο

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει απο νωρίς την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας έχει συγκαλέσει σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, που βρίσκεται από χθες στην πόλη, ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρης Τσαλικάκης, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, καθώς και Λοιμωξιολόγοι και Εντατικολόγοι των Νοσοκομείων της πόλης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία των ΥΠΕ στις 09:30.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα επισκεφθεί το Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις με στελέχη της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθούν υπηρεσιακά θέματα, ενώ η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια για τη ραγδαία εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη όπου ο δείκτης θετικότητας έχει σκαρφαλώσει στο 32% έναντι 14% που είναι ο μέσος όρος στην υπόλοιπη χώρα.