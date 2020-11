Αθλητικά

Ο ΠΣΑΚ δίνει 20000 ευρώ για τεστ κορονοϊού

Ποιο ειναι το ζητούμενο, σε σχέση με την αγωνιστική δράση, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Συνδέσμου.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών γνωστοποίησε την πρόθεση του να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, προκειμένου να επιστρέψει η αγωνιστική δράση στην Α2 Ανδρών. Ο Σύνδεσμος είναι διατεθειμένος να προσφέρει 20.000 από το ταμείο αλληλοβοήθειας για τα απαιτούμενα τεστ κορονοϊού, προκειμένου να επιστρέψουν οι αθλητές στα παρκέ, αλλά όπως επισημαίνει: «Η συνεισφορά όμως του ΠΣΑΚ δεν αρκεί και όλοι οι φορείς πρέπει να δείξουν την ευαισθησία τους. Όσοι πιστοί...προσέλθετε!».

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ:

«Θα δώσουμε και την ψυχή μας!

Έτοιμος να κάνει την αντεπίθεση είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, βλέποντας τους... συμπαίκτες του να αδιαφορούν.

Πρόθεση του ΠΣΑΚ είναι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, προκειμένου να επιστρέψουν οι παίκτες -αρχικά της Α2- στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Σύνδεσμος μας, είναι διατεθειμένος να βάλει ΜΟΝΟΝ για τους αθλητές, 20 χιλιάδες ευρώ από το ταμείο αλληλοβοήθειας, για τη διενέργεια των πρώτων τεστ.

Η συνεισφορά όμως του ΠΣΑΚ δεν αρκεί και όλοι οι φορείς πρέπει να δείξουν την ευαισθησία τους.

Όσοι πιστοί...προσέλθετε!

Ενδιαφερεστε;».