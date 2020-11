Κόσμος

Μπολσονάρου για κορονοϊό: “Μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε...”

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας υποβάθμισε για μία ακόμη φορά τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβάθμισε για μία ακόμη φορά τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορονοϊού, από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 162.000 άνθρωποι στη χώρα του, λέγοντας στους Βραζιλιάνους να σταματήσουν να είναι “μια χώρα π...δων”.

“Σήμερα συζητάμε μόνο για την πανδημία, πρέπει να σταματήσει αυτό. Λυπάμαι για τους νεκρούς, λυπάμαι. Αλλά μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε, όλος ο κόσμος εδώ θα πεθάνει. Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτό, να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε μια χώρα π...δων. Πρέπει να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, να πολεμήσουμε”, δήλωσε ο Μπολσονάρου στη διάρκεια ομιλίας του για τον τουρισμό από την έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Περισσότεροι από 162.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βραζιλία από covid-19, ενώ περίπου 5,6 εκατομμύρια μολύνθηκαν, ένας αριθμός ο οποίος στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Μπολσονάρου είχε χαιρετίσει ως “νίκη” την αναστολή της συμμετοχής της χώρας του στις κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού, του CoronaVac του κινεζικού εργαστηρίου Sinovac.

“Θάνατος, αναπηρία, ανωμαλίες … αυτό είναι το εμβόλιο που ο Ντόρια ήθελε να αναγκάσει όλους τους κατοίκους του Σάο Πάολο να κάνουν”, κατήγγειλε σήμερα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος μέσω της σελίδας του στο Facebook αναφερόμενος στον κυβερνήτη του Σάο Πάολο και πολιτικό του αντίπαλο Ζοάο Ντόρια.

“Ακόμη μια νίκη για τον Ζαΐχ Μπολσονάρου”, πρόσθεσε, απαντώντας σε σχόλιο χρήστη που τον ρωτούσε αν η κυβέρνηση της Βραζιλίας θα δεχόταν να λάβει ή να παράξει τοπικά το εν λόγω εμβόλιο, αν αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του.