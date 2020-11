Life

“Special Report”: μαρτυρία 25χρονου για την “μάχη στην ΜΕΘ με τον κορονοϊό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει την περιπέτεια και τα συναισθήματα του, από το σπίτι τις γιαγιάς στην Τήνο μέχρι την αεροδιακομιδή και την ημέρα της εξόδου από την Εντατική.