Οικονομία

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την φορολόγηση στις γονικές παροχές

Σε ποιες περιπτώσεις και μέχρι ποιο ποσό είναι αφορολόγητες οι γονικές παροχές. Αναλυτικά η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Αφορολόγητα είναι τα χρηματικά ποσά έως 150.000 ευρώ που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους τόσο για την αγορά πρώτης κατοικίας όσο και για την εξόφληση της δανείων της κατοικίας αυτής. Στη περίπτωση, ωστόσο, γονικών παροχών χρηματικών ποσών για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο το οποίο απέκτησε το παιδί με απαλλαγή πρώτης κατοικίας προβλέπεται φόρος 10% απο το πρώτο ευρώ.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή στην οποία δίνονται διευκρινίσεις για το νέο καθεστώς που ισχύει στις γονικές παροχές απο 31.7.2020. Υπενθυμίζεται οι με τις νέες διατάξεις καθιερώθηκε μηδενική φορολογική επιβάρυνση για δωρεά χρηματικών ποσών έως 150.000 ευρώ από γονείς σε παιδιά για αγορά πρώτης κατοικίας ενώ για υψηλότερα ποσά προβλέπονται κλιμακωτοί φορολογικοί συντελεστές από 1% έως 10%. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο του Γ. Πιτσιλή διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για τις δωρεές/γονικές παροχές, στις οποίες ο φόρος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή εφαρμόζεται αφορολόγητο όριο έως 150.000 ευρώ, ισχύει ο θεσμός του συνυπολογισμού των προγενέστερων δωρεών/γονικών παροχών.

Η υπαγωγή στη φορολόγηση με βάση τη φορολογική κλίμακα των γονικών παροχών (αφορολόγητο 150.000 ευρώ) αφορά τα χρηματικά ποσά που παρέχονται μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, ανεξάρτητα αν η αγορά και η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας έλαβε χώρα σε προγενέστερο της ισχύος του νόμου χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τίμημα που καταβάλλεται (εφάπαξ ή τμηματικά) σε χρόνο μεταγενέστερο της 31.7.2020. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά αποδεδειγμένα παρέχονται για την εξόφληση δόσεων δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη αγορά πρώτης κατοικίας που έτυχε της απαλλαγής.