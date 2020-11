Οικονομία

“Περαίωση” νέου τύπου για φορολογικές διαφορές

Ποιες μειώσεις στις επιπλέον επιβαρύνσεις υπόσχεται η ρύθμιση που έχει στόχο να κλείνουν υποθέσεις πριν οδηγηθούν στα δικαστήρια.

Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις οι οποίες στοιβάζονται στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, μπορούν να κλείσουν από σήμερα με συνοπτικές διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι αν δεχθούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό κερδίζουν μείωση προσαυξήσεων και προστίμων έως και κατά 75% και ρύθμιση των οφειλών σε έως 24 δόσεις. Θα πρέπει όμως μέσα σε πέντε ημέρες από τον συμβιβασμό να καταβάλλουν το 30% της οφειλής. Το υπόλοιπο, μπαίνει σε δόσεις.

Από σήμερα οι φορολογούμενοι που έχουν προσφύγει για υποθέσεις τους στη Δικαιοσύνη μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για να ενταχθούν στην νέου τύπου διευθέτηση των διαφορών τους με τις ελεγκτικές αρχές.

Απο την Επιτροπή θα εξετάζονται ενστάσεις των φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων. Μετά την εξέταση της υπόθεσης θα υποβάλεται συγκεκριμένη πρόταση για τη διευθέτηση της διαφοράς με διαγραφή έως το 75% των προσαυξήσεων και προστίμων και καταβολή του φόρου σε έως 24 δόσεις. Εάν υπάρξει συμφωνία στην εξώδικη επίλυση της διαφοράς και αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής απο τον φορολογούμενο θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα, εντός 5 ημερών, το 30% του φόρου που οφείλεται. Οι ενδιαφερόμενοι για μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής, ww.eefdd.gr . Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και η αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί μέχρι 31 Μαΐου 2021 ή μέχρι 31 Ιουλίου 2021, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι υποθέσεις. Μεταξύ άλλων στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προβλέπονται τα ακόλουθα: Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογούμενου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει ορισθεί, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νομίμου εκπροσώπου τους.

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, θεμελιώνουν το αίτημα ήτοι: Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη. Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος. Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ. Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Ο φορολογούμενος έχει περιθώριο να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr, σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της πρότασης. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17 - 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, και δεν προχωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού καθώς και εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.