Κόσμος

Αγνοούμενοι από την σύγκρουση ελληνικού τάνκερ με τουρκικό καΐκι

Ανετράπη το αλιευτικό. διεξάγονται έρευνες για μέλη του πληρώματος του, που βρέθηκαν στην θάλασσα.

Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων και τουρκικού αλιευτικού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στα ανοιχτά της τουρκική πόλης Μερσίνη στα Άδανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική σημαία ανήκει στην εταιρία «Η Ανδριακή», συμφερόντων της οικογένειας N.J. GOULANDRIS, έχει χωρητικότητα 165.730 τόνων και ναυπηγήθηκε το 2012.

Το τουρκικό αλιευτικό «Polatbey», το οποίο έπλευσε το βράδυ στην περιοχή Karatas, ανετράπη μετά την σύγκρουση, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων απο τα Άδανα

Ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πέντε αγνοούμενους.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης.