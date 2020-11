Life

Βασίλης Μπισμπίκης: από χούλιγκαν του Παναθηναϊκού... στις “Άγριες Μέλισσες” και τις selfies (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει ο ηθοποιός για το πάθος του με το “τριφύλλι” και τα γήπεδα, την επιτυχία του με την σειρά του ΑΝΤ1 και τις αντιδράσεις των τηλεθεατών που τον συναντούν στον δρόμο.