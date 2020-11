Κόσμος

Φονική σύγκρουση ελληνικού τάνκερ με τουρκικό αλιευτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν αρκετές σορούς απο τα παγωμένα νερά.

Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν την δυσάρεστη είδηση ότι 4 Τούρκοι ψαράδες ανασύρθηκαν νεκροί μετά την σύγκρουση του ελληνόκτητου τάνκερ "ΕΦΕΣΟΣ" με τουρκικό ψαροκάϊκο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, όλα έγιναν στις 04:50 τα ξημερώματα όταν το καΐκι «Πολάτμπεϊ» συγκρούστηκε με τάνκερ με ελληνική σημαία και αναποδογύρισε.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πέντε ναυτικούς που θεωρούνταν αγνοούμενοι.

Τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «ΕΦΕΣΟΣ» συγκρούστηκε με τουρκικό αλιευτικό σκάφος, 37 ναυτικά μίλια ανοιχτά της τουρκικής πόλης Μερσίνη.

Akdeniz'de Yunan tankeri ile Turk bal?kc? teknesi carp?st?: 5 kisi kay?p https://t.co/7BMuuY8KQL pic.twitter.com/7PPvEE41LP

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 11, 2020

Το δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική σημαία ανήκει στην εταιρία «Η Ανδριακή», συμφερόντων της οικογένειας N.J. GOULANDRIS, έχει χωρητικότητα 165.730 τόνων και ναυπηγήθηκε το 2012.