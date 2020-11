Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε σπίτι

Τρόμος για το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Τι είπαν στους αστυνομικούς.

Αγνωστοι δράστες, που φορούσαν κουκούλες, λήστεψαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στη λεωφόρο Θηβών, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν ο άνδρας και η σύζυγός του στους αστυνομικούς, οι δράστες παραβίασαν με βαριοπούλα την πόρτα και εισέβαλαν στο σπίτι. Μάλιστα, τα θύματα υποστήριξαν στις Αρχές ότι οι δράστες κρατούσαν μακρύκανα όπλα που έμοιαζαν με καλάσνικοφ.

Στη συνέχεια, οι ληστές που ήταν τέσσερις ή πέντε, πήραν όσα χρήματα είχαν σε ένα χρηματοκιβώτιο και τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.