Οικονομία

Φτιάξε χρόνο για σένα… Φτιάξε Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα αγαπημένο comfort food μας παροτρύνει να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Με σύνθημα Φτιάξε Χρόνο για Σένα, το Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ μας παροτρύνει να «νταντέψουμε» τον εαυτό μας, να του χαρίσουμε λίγα λεπτά χαλάρωσης, μέσα στο πιεστικό πρόγραμμα της ημέρας, επειδή το αξίζουμε. Το Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ μας χαρίζει την μοναδική και βελούδινη γεύση του, το πλούσιο άρωμά του, που μπορούμε να μοιραστούμε με τους δικούς μας ανθρώπους κάθε στιγμή.

Το Άνθος Αραβοσίτου ως comfort food μπορεί να λειτουργήσει σαν αποθεραπεία, χαλάρωση, φυσικό ηρεμιστικό και να μας προσφέρει ευχαρίστηση, ευεξία, αναζωογόνηση, αποσυμπίεση… σαν μια «ζεστή» αγκαλιά σε μια δύσκολη ημέρα!

Όλα ξεκινούν από την προετοιμασία…. μια μικρή ιεροτελεστία, σύντομη και εύκολη, που είναι εμπειρία αρωμάτων. Η μυρωδιά θα μας κάνει να νιώσουμε ότι επιτέλους είμαστε σπίτι, το αχνιστό μπολ θα μας συντροφεύσει στο χρόνο που θα φτιάξουμε για εμάς. Είναι η γεύση που χορταίνει το συναίσθημα!

Εμπνευσμένο από τη διεθνή τάση του bowl food, το Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ σερβιρισμένο στα μπολάκια μας, είναι μια διαχρονική, γεμάτη αρώματα, νοστιμιά. Μια γεύση που ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο όπου μπορούμε να αφεθούμε, να νιώσουμε ασφάλεια και να συνδεθούμε με τον εαυτό μας και μ’ αυτούς που αγαπάμε.

Για να το απολαύσουμε πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο για εμάς, κι αν δεν μπορούμε…, τότε πρέπει να τον φτιάξουμε...! Η ΓΙΩΤΗΣ και το Άνθος Αραβοσίτου μας προτείνουν ιδέες για να φτιάξουμε χρόνο για τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε.

Για ιδέες πως να φτιάξεις χρόνο για σένα με Άνθος Αραβοσίτου μπες στο ftiaksexronogiasena.gr