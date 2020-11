Πολιτική

Αλ Σίσι: Η Αίγυπτος στο πλευρό της Ελλάδας για την ασφάλεια και τα θαλάσσια σύνορα

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχτηκε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Ποια θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα της συζήτησης.

«Ορόσημο αποτελεί για τις σχέσεις των χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ της συμφωνίας μερικής οριοθέτησης της ΑΟΖ» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και εκείνη προσωπικά, το γεγονός ότι υποδεχόμαστε σήμερα τον ηγέτη μιας μεγάλης, φίλης χώρας, πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας και πραγματικής ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού και αραβικού κόσμου.

«Μιας χώρας που συνδέεται με την Ελλάδα με μακραίωνες σχέσεις φιλίας, σεβασμού και πολιτισμού» πρόσθεσε και απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο αλ Σίσι εξέφρασε τη λύπη της «που η πανδημία δεν μας επιτρέπει να αποδώσουμε στην επίσκεψή σας την λαμπρότητα που θα θέλαμε».

Παράλληλα, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στην έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας και καταδίκασε την πρόσφατη αναζωπύρωση φαινομένων τρομοκρατίας, με θρησκευτική επίφαση, υπογραμμίζοντας ότι είναι αδιαμφισβήτητο πως οι θρησκευτικές αξίες δεν έχουν καμία σχέση με πράξεις εξτρεμισμού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση που συνδέει τις δυο χώρες. Όπως σημείωσε, έχει επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι συζητήσεις τους θα είναι εποικοδομητικές.

Συμφώνησε με την κ. Σακελλαροπούλου αναφορικά με την Συμφωνία της 6ης Αυγούστου, σημειώνοντας ότι θα συντελέσει στη σύσφιξη των διμερών σχέσεων και πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες.

Τόνισε, επίσης, ότι η Αίγυπτος θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και υπέρ της Ελλάδας για τα δικαιώματά της, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην ασφάλεια της χώρας και τα θαλάσσια σύνορα.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες, που εκδηλώθηκαν πρόσφατα, δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, δεν έχουν καμία σχέση με το τι πιστεύει ο καθένας, αλλά πρόκειται για κινήσεις εξτρεμιστών, που δεν πρέπει να οδηγήσουν σε θρησκευτικές αντιθέσεις.