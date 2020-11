Κοινωνία

Κορονοϊός: ενεργά κρούσματα πάνω από 500 αστυνομικοί

Αναβρασμός στις τάξεις της Αστυνομίας για την έξαρση μετάδοσης μεταξύ των στελεχών του Σώματος. Από ποιες περιοχές προέρχονται.

(εικόνα αρχείου)

Τον μεγαλύτερο αριθμό από αστυνομικούς που νοσούν από κορονοϊό καταγράφει αυτή την περίοδο η Ελληνική Αστυνομία. Συνολικά 530 άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. είναι ενεργά κρούσματα με άλλους από αυτούς να νοσηλεύονται άλλοι να είναι με ελαφρά συμπτώματα στο σπίτι και άλλοι να εντοπίστηκαν ασυμπτωματικοί και να παραμένουν σε καραντίνα.

Ο αριθμός αυτός, μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι ο μεγαλύτερος από την ημέρα που άρχισε η περιπέτεια της πανδημίας. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή και μάλιστα έχουν ανακληθεί οι άδειες τους και στις δυο καραντίνες είναι λογικό ότι « χτυπήθηκαν» αρκετά από την περιπέτεια της πανδημίας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από αυτό τον αριθμό το 60% είναι αστυνομικοί που υπηρετούν στη βόρειο Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία και Θράκη. Ενώ ένα 20% είναι στην Αττική. Στην Κρήτη νοσεί μόλις ένας αστυνομικός.

Ο Covid-19, όπως αναφέρει το cnn.gr, έχει χτυπήσει και «νευραλγικές» υπηρεσίες, οι οποίες χρειάστηκε να δουλέψουν με το μισό προσωπικό, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις έχουν γίνει απολυμάνσεις.

Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. έχει δώσει οδηγίες για αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας γάντια και απολυμαντικά σε όλους τους χώρους που υπηρετούν αστυνομικοί.

Πάντως, η ανησυχία είναι έντονη με τους συνδικαλιστές των αστυνομικών να ζητούν περισσότερα μέτρα αλλά και συνεχή τεστ.