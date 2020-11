Πολιτική

Κικίλιας: 50 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας

Σοβαρή χαρακτήρισε την κατάσταση στον νόμο Θεσσαλονίκης ο υπουργός Υγείας. Έκκληση στους πολίτες να αναλογιστούν σε πόσο δύσκολη θέση είναι η χώρα.

Τη διάθεση επιπλέον 50 κλινών ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, νωρίτερα σε δηλώσεις του μετά την σύσκεψη που είχε με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο, τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Παναγιώτη Μπογιατζίδη, τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρη Τσαλικάκη και τον Πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου, στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε υποχρεωμένοι ως υπουργείο υγείας, ως οργανωμένη πολιτεία, η κυβέρνηση μετά τις εντολές του πρωθυπουργού να στηρίξουμε περαιτέρω το ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα». Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας για μετατροπή κλινών από καρδιοχειρουργική, αγγειοχειρουργική και νευροχειρουργική ακόμη 50 κρεβάτια μετατρέπονται σε κλίνες ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Κικίλια, από τις 50 νέες κλίνες ΜΕΘ, οι 6 δίνονται στο ΑΧΕΠΑ, οι 7 στο νοσοκομείο Ξάνθης, οι 5 στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, οι 5 στο Γενικό νοσοκομείο Σερρών, 15 στο ιπποκράτειο, 6 στα Γιαννιτσά και 6 στον «Γ. Γεννηματάς».

«Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος μαζί με τους δύο ΥΠΕάρχες και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ δούλεψαν όλοι την νύχτα και εντάσσουμε τις επόμενες ημέρες από σήμερα μέχρι την Κυριακή άλλα 50 κρεβάτια ΜΕΘ σε όλη την βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

«Είναι σοβαρή η κατάσταση στον νόμο Θεσσαλονίκης και σε όλη την χώρα και όλοι αγωνίζονται για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

25 διασωληνώσεις σε ΜΕΘ από χθες σε νοσοκομεία της Β. Ελλάδας

Συνολικά 25 διασωληνώσεις έγιναν από χθες μέχρι και σήμερα στην κατάληξη της εφημερίας σε ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας.

Μόνο το ΑΧΕΠΑ είχε 86 εισαγωγές στην εφημερία που τελείωσε σήμερα το πρωί, πρόσθεσε ο υπουργός.

«Λόγω των τεράστιων αναγκών των συμπολιτών μας στην Βόρεια Ελλάδα και της τεράστιας πίεσης που δέχεται το ΕΣΥ δίνουμε άλλες 50 κλίνες ΜΕΘ. Κάνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες να αναλογιστούν σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται η χώρα από την στιγμή που ο ιός διασπείρεται στην κοινότητα», πρόσθεσε ο υπουργός.

