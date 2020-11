Life

Ο Λευτέρης Πανταζής και η… γκαρνταρόμπα του στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης τραγουδά με την συνοδεία του Δήμου Μπέκε στο πιάνο και παρουσιάζει «θρυλικές αμφιέσεις» του επί πίστας, προ πολλών δεκαετιών.