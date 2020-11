Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Το Πολυτεχνείο δεν ήταν ποτέ γιορτή για φέρετρα

Τι είπε για τις πορείες λόγω κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας. Ποια είναι η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη.

(εικόνα αρχείου)



Έκκληση στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, απηύθυνε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης, όπου συμμετείχε σε συσκέψεις με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. για τη συνδρομή της Αστυνομίας στον αγώνα κατά της πανδημίας.

«Η Θεσσαλονίκη περνάει δύσκολα και η Βόρεια Ελλάδα δοκιμάζεται», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης και πρόσθεσε: «Μην εξαντλείτε την πόλη και την προστασία όλων για μετακινήσεις χωρίς ιδιαίτερο λόγο, κάνω έκκληση γι' αυτό. Το εμβόλιο έρχεται σε λίγους μήνες. Χρειάζεται ν' αντέξουμε, πρέπει ν' αντέξουμε ακόμη λίγους μήνες χωρίς άλλες απώλειες. Πλησιάζουμε το τέλος αυτού του εφιάλτη. Υπομονή και προσπάθεια για να γυρίσουμε σελίδα όλοι μαζί».

Όπως τόνισε ο υπουργός, στις συναντήσεις που είχε με ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έδωσε οδηγίες να υπάρξει εντατικοποίηση της εφαρμογής και εποπτείας των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Αναφερόμενος σε κρούσματα που εντοπίστηκαν στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των αστυνομικών και τα μέτρα αυτά ενισχύονται, ενώ γνωστοποίησε ότι έχουν αποσταλεί από τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας χιλιάδες τεστ COVID αποκλειστικά για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, και τις επόμενες μέρες θα διενεργηθούν.

«Είναι πολύτιμη η υγεία του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. διότι μόνο με υγιές προσωπικό μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης και συμπλήρωσε ότι όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας είναι πλήρως καλυμμένες με υλικά ώστε να προστατεύεται η υγεία των αστυνομικών. Κάλεσε, δε, όλους τους αστυνομικούς να είναι παρά πολύ προσεκτικοί στην εξωυπηρεσιακή και κοινωνική τους ζωή.

Ερωτηθείς για το θέμα του εορτασμού του Πολυτεχνείου, ο κ. Χρυσοχοϊδης, σχολίασε: «Αυτή η συζήτηση εξελίσσεται μακάβρια. Είναι μία άσκοπη συζήτηση. Γιορτή για φέρετρα, το Πολυτεχνείο δεν ήταν ποτέ. Ούτε θα αφήσουμε να γίνει φέτος έτσι. Την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, το Πάσχα του 2020, όλες αυτές τις γιορτές τις φυλάξαμε και προφυλάξαμε τους εαυτούς μας. Το ίδιο θα γίνει με την 17η Νοεμβρίου, την οποία θα γιορτάσουμε με κατάνυξη και σεβασμό, αλλά χωρίς πορείες».