Νέα τουρκική Navtex για το Oruc Reis

Στην τακτική των προκλήσεων επιμένει η Άγκυρα. Σκληρή απάντηση της Αθήνας.

Στην τακτική των προκλήσεων επιμένει η Αγκυρα η οποία εξέδωσε νέα navtex με την οποία παρατείνει τις έρευνες του Oruc Reis.

Η νέα navtex έχει ισχύ έως τα μεσάνυχτα της 23ης Νοεμβρίου.

Η τρέχουσα navtex έληγε στις 14 Νοεμβρίου. Η Τουρκία, ωστόσο, την ανανεώνει πριν τη λήξη της, όπως είχε πράξει και με την προηγούμενη.

Η νέα παράνομη τουρκική οδηγία αφορά περιοχή νότια του Καστελλόριζου, και έρχεται μετά τις navtex για αποστρατιωτικοποίηση τεσσάρων ελληνικών νησιών.

Η νέα navtex





Σκληρή απάντηση της Αθήνας

Απαντώντας στην πρόκληση, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση του αναφέρει:

"Με νέα παράνομη NAVTEX, η Τουρκία ανακοινώνει τη συνέχιση των παράνομων σεισμικών ερευνών της, για την περίοδο 11-23 Νοεμβρίου, σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ’ εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Διατυμπανίζει δηλαδή ότι θα συνεχίσει να περιφρονεί τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αποφυγή τέτοιων παράνομων ενεργειών και συμμόρφωση της προς τη διεθνή νομιμότητα. Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την προκλητική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την όποια προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική παράνομη συμπεριφορά".



Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, είπε «βλέπουμε γενικά μια διάθεση από την τουρκική πλευρά αναδίπλωσης, όσον αφορά την οριοθέτηση των σχέσεών της, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο κ. Τσαβούσογλου πήρε τηλέφωνο τον κ. Δένδια για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Το κρατάμε αυτό στα θετικά. Όμως, υπάρχει σε ισχύ μια παράνομη τουρκική Navtex η οποία δείχνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διερευνητικές επαφές όταν το ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσουμε είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Επομένως, πρέπει να φύγει η παράνομη Navtex, να φύγει το ερευνητικό σκάφος από την περιοχή και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές από το σημείο που σταμάτησαν τον Μάρτιο του 2016 με υπαιτιότητα της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο. Να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες και να έχει μια ειλικρινή συνεργασία στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών. Εάν αυτό γίνει θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αν δεν γίνει θα αντιμετωπίσει το πλαίσιο των κυρώσεων. Στις προκλητικές συμπεριφορές συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν να κάνουν με τα Κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις κατά καιρούς ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου σχετικά με την περιοχή των Βαρωσίων».