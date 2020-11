Life

Νέα Ζηλανδία: Η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν κάνει σχέδια για τον γάμο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιός είναι ο 44χρονος μελλοντικός γαμπρός

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν κάνει σχέδια για τον γάμο της, αλλά ακόμη δεν έχει ορίσει ημερομηνία.

"Κάνουμε κάποια σχέδια --είναι λίγο μακριά", απάντησε σήμερα σε ερώτηση που της έκανε δημοσιογράφος στην πόλη Νιού Πλίμουθ.

"Μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουμε για κάποια από τα σχέδιά μας με την οικογένειά μας και τους φίλους μας προτού τα κοινοποιήσουμε ευρύτερα", πρόσθεσε.

Η Άρντερν είναι αρραβωνιασμένη με τον 44χρονο τηλεοπτικό παρουσιαστή Κλαρκ Γκέιφορντ και έχουν μια κόρη δύο ετών.

Η 40χρονη πρωθυπουργός οδήγησε τον περασμένο μήνα το Εργατικό Κόμμα του οποίου ηγείται σε μια σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στη Νέα Ζηλανδία, εξασφαλίζοντας μια δεύτερη θητεία στον πρωθυπουργικό θώκο.

Η Άρντερν έχει κερδίσει διεθνή φήμη για τον αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία της COVID-19, όπως και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το περσινό μακελειό σε δύο τεμένη στο Κράισττσερτς από έναν υπέρμαχο της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.