Κόσμος

Έλληνας τραυματίας από έκρηξη στην Τζέντα

Επίθεση με χειροβομβίδα κατά πλήθους που συμμετείχε σε επίσημη τελετή για την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε νεκροταφείο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στη διάρκεια εκδήλωσης για Γάλλους, Έλληνες και Βρετανούς ομογενείς που ζουν στη χώρα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Έλληνας αστυνομικός, που υπηρετεί στο ελληνικό προξενείο.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΞ, τα τραύματα του είναι ελαφρά.

«Σημειώθηκε έκρηξη στο μη μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Τζέντα. Υπάρχουν τέσσερις ελαφρώς τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας Έλληνας», δήλωσε αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία για τον τραυματία Έλληνα.

«Η ετήσια τελετή για τον εορτασμό του τέλους του Παγκοσμίου Πολέμου στο μη μουσουλμανικό νεκροταφείο της Τζέντα, την οποία παρακολούθησαν αρκετά προξενεία, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, ήταν ο στόχος επίθεσης σήμερα το πρωί, η οποία τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Στο μεταξύ, Γάλλος ανταποκριτής που εργάζεται για τη Le Figaro, ανέφερε πως «μια χειροβομβίδα εκτοξεύθηκε» μέσα στο νεκροταφείο, στη διάρκεια της τελετής.

Το προξενείο των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση μετά τις αναφορές για την επίθεση στο νεκροταφείο. «Το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στην Τζέντα παρακολουθεί μια έκρηξη που σημειώθηκε στο μη μουσουλμανικό νεκροταφείο στο κέντρο της πόλης. Συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την κίνηση στην περιοχή και να προσέχουν όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους».

