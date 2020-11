Οικονομία

“Ημέρα των Εργένηδων”: Φρενίτιδα για αγορές στο διαδίκτυο

Το μεγαλύτερο παγκοσμίως event διαδικτυακών πωλήσεων εκτείνεται σε τέσσερις ημέρες φέτος. Πάνω από 56 δις δολάρια οι παραγγελίες.

Η κινεζική Alibaba ανακοίνωσε ότι οι παραγγελίες που έγιναν μέσω των ιστοσελίδων της ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της λεγόμενης ‘Ημέρας των Εργένηδων’ ξεπέρασαν τα 56 δισεκ. δολάρια έως το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι καταναλωτές κουρασμένοι από το lockdown έσπευσαν να αγοράσουν έως και 16 εκατ. προϊόντα σε έκπτωση.

Το μεγαλύτερο παγκοσμίως event διαδικτυακών πωλήσεων --–που ξεπερνά τη Black Friday και τη Cyber Monday στις ΗΠΑ μαζί-- εκτείνεται σε τέσσερις ημέρες φέτος και μέχρι στιγμής έχουν φέρει στους πωλητές στις πλατφόρμες της Alibaba 16 φορές περισσότερες παραγγελίες βάσει αξίας απ’ ό,τι κατέγραψε η Amazon.com τον περασμένο μήνα στο παγκόσμιο διήμερο του Prime Day.

Η φρενίτιδα αυτή για διαδικτυακές αγορές έρχεται εν μέσω ανάκαμψης της οικονομίας με την εξάπλωση του νέου κορονοϊού στην Κίνα να βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ το κλείσιμο συνόρων στο εξωτερικό σημαίνει ότι περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στην εγχώρια αγορά. Τα μεγέθη της συγκεκριμένης ημέρας είναι τέτοια, που οι επιδόσεις της θεωρούνται από πολλούς ενδεικτικές της πορείας της ανάκαμψης στην Κίνα μετά τον κορονοϊό.

Η Alibaba, που ξεκίνησε αυτή την καμπάνια το 2009, άρχισε νωρίτερα φέτος τις πωλήσεις προκειμένου να στηρίξει λιγότερο γνωστές μάρκες.

Έως τις 00.30 τοπική ώρα στις 11 Νοεμβρίου, ο ακαθάριστος όγκος εμπορεύματος (GMV) είχε ξεπεράσει τα 372,3 δισεκ. γιουάν (56,3 δισεκ. δολάρια) με τις παραγγελίες να φθάνουν στο υψηλό ρεκόρ των 583.000 ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την Alibaba. Πάνω από 2 εκατ. προϊόντα διατίθενται για πρώτη φορά – διπλάσια σε σχέση με πέρυσι, όταν ο GMV για την 11 Νοεμβρίου έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 38,4 δισεκ. δολαρίων.

Πάνω από 340 εταιρίες, μεταξύ τους οι Apple, L'Oreal, Huawei Technologies και Nike, ξεπέρασαν τα 100 εκατ. γιουάν σε πωλήσεις, ενώ 13 εμπορικά σήματα είχαν ακαθάριστο όγκο εμπορεύματος πάνω από 1 δισεκ. γιουάν, σύμφωνα με την Alibaba.

Οι ανταγωνίστριες JD.com και Pinduoduo καθώς και εταιρίες όπως η Douyin επίσης διοργανώνουν ανάλογες εκδηλώσεις για την Ημέρα των Εργένηδων, που πέφτει την 11η ημέρα του 11ου μήνα του έτους. Η JD.com, που ξεκίνησε να προωθεί προϊόντα την 1η Νοεμβρίου, κατέγραψε πωλήσεις αξίας 200 δισεκ. γιουάν μέσα σε εννέα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ η εταιρία λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών Suning.com --που ανήκει εν μέρει στην Alibaba-- ανακοίνωσε ότι είχε πωλήσεις 5 δισεκ. γιουάν τα πρώτα 19 λεπτά.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Sina Entertainment για τις δαπάνες την Ημέρα των Εργένηδων, το 44% των 174.000 συμμετεχόντων σκοπεύει να ξοδέψει λιγότερα από 1.000 γιουάν συγκριτικά με το 4% που θέλει να ξοδέψει πάνω από 10.000 γιουάν.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές αναμένουν ότι φέτος θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για είδη πολυτελείας, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές που συνηθίζουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να αγοράσουν ακριβά προϊόντα, είναι αναγκασμένοι να παραμείνουν εντός της χώρας λόγω των κλειστών συνόρων.?