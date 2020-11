Πολιτική

Μητσοτάκης – Αλ Σίσι: Παράδειγμα ειρήνης και συνεργασίας η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Τι είπαν για την Τουρκία, την ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας κι ευημερίας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, τον οποίο νωρίτερα είχε υποδεχτεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα, και στην εκλογή του νέου προέδρου των ΗΠΑ, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θα γίνουν ισχυρότερες σε όλα τα επίπεδα, αν και είναι ήδη ισχυρές. «Είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των ισορροπιών και της ασφάλειας στην περιοχή μας», επισήμανε, προσθέτοντας πως η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να καλωσορίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο ρόλο τους ως ηγετικού παράγοντα του ΝΑΤΟ, αλλά και στη συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως «παράδειγμα ειρήνης και συνεργασίας» τη σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου, «με εμβληματική στιγμή την πρόσφατη συμφωνία της 6ης Αυγούστου για τη μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και την κοινή μας πρόθεση οι διαβουλεύσεις να συνεχιστούν, ώστε η συμφωνία να επεκταθεί», όπως πρόσθεσε. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή, ύστερα από 15 χρόνια διαβουλεύσεων, «αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα πως όταν πορευόμαστε με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, τους κανόνες καλής γειτονίας και τον αμοιβαίο σεβασμό που πρέπει να διέπει τις γειτονικές χώρες, αυτό είναι προς όφελος των λαών μας». Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για «εμβληματικές κινήσεις που δημιουργούν κεκτημένα ειρήνης και συνεργασίας», αναφερόμενος και στην συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία και την κατ' αρχήν συμφωνία με την Αλβανία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, οι οποίες, «σε αντίθεση με τη στάση της γειτονικής Τουρκίας, αποδεικνύουν πως η Μεσόγειος μπορεί να γίνει θάλασσα που να ενώνει αντί να χωρίζει τους λαούς».

Αναφερόμενος, εξάλλου, στον αγωγό EastMed, ο πρωθυπουργός εξήρε το ρόλο της Αιγύπτου στην ίδρυσή του και επισήμανε πως «κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει στον αγωγό, με την προϋπόθεση ν' απέχει από προκλήσεις και να σέβεται τη διεθνή νομιμότητα», προσθέτοντας ότι εννοεί ασφαλώς την Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι Ελλάδα και Αίγυπτος αποτελούν και εμπορικούς εταίρους με κοινούς στρατηγικούς στόχους και σύντομα, με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται, θα καταστούν ακόμη πιο ελκυστικοί επενδυτικοί προορισμοί.

Σημαντικό χαρακτήρισε, εξάλλου, το ρόλο της Αιγύπτου ο πρωθυπουργός και στο μεταναστευτικό και συγκεκριμένα ως προς την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν «προκεχωρημένο σύμμαχο της Ευρώπης», ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στη συμφωνία ειρήνευσης στη Λιβύη, σημειώνοντας ότι οφείλεται κυρίως στην Αίγυπτο. «Μένει να εφαρμοστεί με πρώτη πρόβλεψη την αποχώρηση κάθε ξένης δύναμης», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε το ρόλο της Αιγύπτου και στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των αραβικών χωρών και του Ισραήλ, συνεχίζοντας το δρόμο που χάραξε από τη δεκαετία του '70 ο Ανουάρ Σαντάτ και δημιουργώντας «μια θετική δυναμική στην περιοχή που φέρνει πιο κοντά την οριστική λύση στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ». Επίσης, έκανε αναφορά στην αλληλεγγύη που επιδεικνύει η Αίγυπτος στην Ελλάδα και την Κύπρο για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής δεν θα σηματοδοτήσει μόνο το κλείσιμο μιας πληγής δεκαετιών, αλλά θα συμβάλλει στη γενικότερη ειρήνευση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε, τέλος, το σημαντικό ρόλο της Αιγύπτου «ως φάρου του μετριοπαθούς και πραγματικού Ισλάμ, ειδικά σε καιρούς όπως οι σημερινοί, κατά τους οποίους συγκεκριμένες δυνάμεις επιχειρούν να επενδύσουν τις γεωπολιτικές τους σκοπιμότητες με θρησκευτικό μανδύα». Έκανε δε αναφορά στην επέτειο της μάχης του Ελ Αλαμέιν, την οποία χαρακτήρισε ως αφετηρία για την απελευθέρωση της Ευρώπης. «Μεταξύ των μαχητών, υπήρξαν και χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι έκαναν την Αίγυπτο ορμητήριο του αγώνα τους. Οι χώρες μας ήταν ανέκαθεν μαζί. Τότε στον πόλεμο, σήμερα στην ειρήνη και αύριο στην ανάπτυξη και ευημερία», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Αλ Σίσι: Ελλάδα και Αίγυπτος θα αντιμετωπίσουμε από κοινού όσους απειλούν την ειρήνη

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος ξεκίνησε τις δηλώσεις του με συλλυπητήρια για τα θύματα του πρόσφατου σεισμού στη Σάμο και τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου ισχυροποιούν την ανάπτυξη των δύο χωρών και η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με το πώς μπορεί να εμβαθυνθούν οι σχέσεις των δύο χωρών σε όλους τους τομείς. Επισήμανε δε πως το τελευταίο διάστημα αναπτύσσονται πολιτικές στην ευρύτερη περιοχή που έρχονται σε αντίθεση με τη διεθνή νομιμότητα και γι' αυτό Ελλάδα και Αίγυπτος συμφωνούν ότι θα αντιμετωπίσουν από κοινού όσους απειλούν την ειρήνη και θα ενισχύσουν η μία την άλλη και στον αμυντικό τομέα.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ, ο κ. Αλ Σίσι τόνισε πως έγινε με βάση τη διεθνή νομιμότητα και αποτελεί άλμα για τις συνεργασίες των χωρών στη θάλασσα, ενώ για τον EastMed είπε πως όλοι οι εταίροι καλωσορίζουν όποιον άλλο θέλει να συμμετάσχει στον αγωγό, αρκεί να σέβεται τη νομιμότητα.

Για το Κυπριακό, είπε ότι προσδοκά σε δίκαιη λύση που θα είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανόνες, ενώ για τη Λιβύη τόνισε πως η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική και να φέρει την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, πάντοτε και σ' αυτή την περίπτωση με βάση τους κανόνες του ΟΗΕ και απαραίτητη προϋπόθεση τη διάλυση των ένοπλων τμημάτων, την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων και την αντιμετώπιση των τρομοκρατών που, όπως είπε, μεταφέρονται στη Λιβύη. Ο κ. Αλ Σίσι στο σημείο αυτό επισήμανε πως είναι άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστεί η διεθνής τρομοκρατία και οι χώρες που την υποστηρίζουν και εξοπλίζουν ή ενθαρρύνουν τρομοκράτες να λογοδοτήσουν, προσθέτοντας ότι αποτελεί ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας που δεν έχει σχέση με τη θρησκεία ή τη φυλή και ότι η προσβολή οποιασδήποτε θρησκείας δεν μπορεί να είναι ανεκτή.