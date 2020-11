Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τις αποψινές εξελίξεις στην καθημερινή σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε στις 22:00 με άλλο ένα επεισόδια που θα καθηλώσει….

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Η Ελένη προσπαθεί να πείσει τη Φωτεινή και τη Χριστίνα να κάνουν πίσω από το σχέδιό τους, εκείνες όμως είναι αμετάπειστες. Μαζί με τη Χατζίδου, που ρίχνει στάχτη στα μάτια του Βόσκαρη, αποφασίζουν να προχωρήσουν άμεσα. Θα προλάβει, όμως, ο Βόσκαρης να τις σταματήσει; Ο Γραμματικός αθωώνει τον Δούκα και φέρνει αναστάτωση στο χωριό και τον Μιλτιάδη που αποφασίζει να αντιδράσει και να εισβάλλει στο σπίτι των Σεβαστών. Οι αρραβώνες του Κωνσταντή και της Δόμνας προχωρούν αλλά το κλίμα είναι βαρύ καθώς ο Νικηφόρος καταλαβαίνει πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον πατέρα του. Η Πηνελόπη είναι ψυχρή απέναντι στον Μελέτη, ενώ την ίδια στιγμή ο Γραμματικός φαίνεται να την φλερτάρει. Τι θα συμβεί από ’δω και πέρα στο σπίτι των Σεβαστών, αφού ο πατριάρχης της οικογένειας επέστρεψε για τα καλά;

