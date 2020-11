Life

Πώς γιόρτασε η Λάνα Ντελ Ρέι τη νίκη του Μπάιντεν

Η διασκευή του ύμνου “On Eagles’ Wings” και η αξία του για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στην πρώτη ομιλία του ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι είναι «καιρός να θεραπευθεί» η χώρα και «όχι να διχαστεί αλλά να ενωθεί».

Ωστόσο, με ένα πιο προσωπικό νεύμα στην οικογένειά του, έκανε επίσης αναφορά στον καθολικό ύμνο «On Eagles’ Wings » λέγοντας: «Αποτυπώνει την πίστη που με στηρίζει και που πιστεύω ότι στηρίζει την Αμερική ».

Ανέφερε ακόμη ότι ελπίζει πως ο ύμνος που είναι σημαντικός για την οικογένειά του και τον εκλιπόντα γιο του, Μπο, ο οποίος πέθανε το 2015 από καρκίνο στον εγκέφαλο, θα παρηγορήσει πολλούς από τους Αμερικανούς πολίτες που θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού.

Η Λάνα Ντελ Ρέι αφιέρωσε λίγο χρόνο από την ηχογράφηση του επερχόμενου άλμπουμ της «American standards and classics» για να μοιραστεί με το κοινό μια διασκευή του ύμνου και να γιορτάσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Όπως υποσχεθήκαμε, έχουμε ένα προβάδισμα σε αυτό το άλμπουμ τυπικών φολκ τραγουδιών και όλων των στοιχείων americana» γράφει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αλλά κάναμε ένα διάλειμμα για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Μπάιντεν και ανέφερε στο τέλος της τον ύμνο που ελπίζει ότι έδωσε στους Αμερικανούς ελπίδες, έτσι σκέφτηκα να παρουσιάσουμε μια μικρή διασκευή του, καθώς κάναμε ένα διάλειμμα στο στούντιο» συμπλήρωσε.

Τον ύμνο «On Eagles’ Wings» συνέθεσε ο Τζαν Μάικλ Τζάνκας, καθολικός ιερέας που διδάσκει σύγχρονη καθολική μουσική στο Πανεπιστήμιο Saint Tomas στη Μινεσότα.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό America Magazine το 2017 o Τζαν Μάικλ Τζάνκας δήλωσε ότι έγραψε τον ύμνο αφού ανακάλυψε ότι ο πατέρας ενός φίλου του είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή. «Ήξερα ότι αυτή ήταν μια σκληρή, σκληρή εμπειρία στη ζωή οποιουδήποτε, [και εγώ] απλά ήθελα να δημιουργήσω κάτι που θα ήταν κατανικτικό και παρηγορητικό» εξήγησε.