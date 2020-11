Πολιτισμός

Εμβόλιο Pfizer: Συγχαρητήρια από την Μαριάννα Βαρδινογιάννη στον Άλμπερτ Μπουρλά

Συγχαρητήρια επιστολή στον CEO της Pfizer Δρ. Αλβέρτο Μπουρλά απέστειλε η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Στην επιστολή της η κυρία Βαρδινογιάννη επισημαίνει τη σημασία της ανακάλυψης της Pfizer για ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία χαρίζει ελπίδα για την μάχη κατά της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Βαρδινογιάννη είχε τιμήσει τον Αλβέρτο Μπουρλά για την προσφορά του στον χώρο της ιατρικής και της επιστήμης, τον Απρίλιο του 2019 στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Παράλληλα, από κοινού με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, κύριο Geoffrey Pyatt, είχαν απονείμει στον Δρ. Μπουρλά τιμητική διάκριση στο πλαίσιο των βραβείων Prix Galien Greece, όπου η κυρία Βαρδινογιάννη είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής των βραβείων Prix Galien.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η κυρία Βαρδινογιάννη συμμετέχει από την πρώτη στιγμή ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχο έχουν όχι μόνο την ανακάλυψη του εμβολίου, αλλά και τη δωρεάν διάθεσή του σε όλους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία.