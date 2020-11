Υγεία - Περιβάλλον

H πόλη που έσπασε ρεκόρ θερμοκρασίας τον Νοέμβριο

Το προηγούμενο ρεκόρ για την 10η Νοεμβρίου είχε καταγραφεί το 1948 με 18,3 βαθμούς Κελσίου.

Η πόλη του Μόντρεαλ στον Καναδά έσπασε “το απόλυτο ρεκόρ” θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο, καταγράφοντας 22,4 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας οι καιρικές συνθήκες είναι ασυνήθιστα καλές, όπως ανακοίνωσε η Environment Canada.

“Δεν έχουμε δει ποτέ 22,4 βαθμούς Κελσίου τον Νοέμβριο, πολύ απλά πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ για τον μήνα”, σχολίασε η μετεωρολόγος Μαριάν Πελτιέ.

Το 1948 είχε καταγραφεί ο πλέον ζεστός Νοέμβριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει ως τους 21,7 βαθμούς Κελσίου, εξήγησε η ίδια.

“Σήμερα σπάσαμε αρκετά ρεκόρ των πιο ζεστών ημερών για τον μήνα Νοέμβριο” στο Κεμπέκ, διευκρίνισε η Πελτιέ. “Για τον Νοέμβριο (…) είναι σπάνιο (η ζέστη) να διαρκεί τόσο πολύ. Καμία φορά διαρκεί δύο με τρεις ημέρες, αλλά πότε επτά”, υπογράμμισε.

Στο Μόντρεαλ το προηγούμενο ρεκόρ για την 10η Νοεμβρίου είχε καταγραφεί το 1948 με 18,3 βαθμούς Κελσίου. Κανονικά η μέση θερμοκρασία για την πόλη αυτή την περίοδο είναι περίπου 7 βαθμοί.

Το κύμα καύσωνα πλήττει το νότιο Κεμπέκ, αλλά και το Οντάριο, όπου στις πόλεις Τορόντο και Ουίνδσορ καταγράφηκαν 24 βαθμοί Κελσίου. Οι επαρχίες Νιού Μπράνσγουικ και Νέα Σκοτία, στα ανατολικά, επίσης επηρεάζονται από αυτή τη μάζα ζεστού αέρα.

Η ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, προτού η θερμοκρασία σημειώσει πτώση από αύριο Πέμπτη και πλησιάσει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.