Κοινωνία

Κούγιας για ψευτογιατρό: τι δείχνουν τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων

Τα πορίσματα ιατροδικαστή και παθολογοανατόμου δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Επιδείνωση στην υγεία των ασθενών, που εμπιστευθηκαν τον ψευτογιατρό, δείχνουν τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια "σήμερα οι δύο πραγματογνώμονες που ορίστηκαν στην υπόθεση, ήτοι η ιατροδικαστής Ο.Δ. και η παθολογοανατόμος Δ.Κ., παρέδωσαν τα πορίσματά τους, μεταξύ άλλων, και για ένα εκ των θυμάτων (Κ.Κ.)", την οικογένεια του οποίου εκπροσωπεί το γραφείο.

"Ειδικότερα, η ιατροδικαστής απεφάνθη ότι η πρόγνωση του ασθενούς, ο οποίος ήταν 67 ετών και έπασχε από μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα, θα μπορούσε να είναι πολύ καλή και να οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη ίαση χάρη στην πρόοδο της ογκολογίας και τα εγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα, πλην όμως ο ασθενής εξαπατήθηκε από τον κατηγορούμενο και πείσθηκε ότι δεν χρειαζόταν να προβεί σε χειρουργική επέμβαση και ότι δήθεν θα θεραπευόταν με βότανα, έλαια, αυστηρή διατροφή κλπ. Ως εκ τούτου η νόσος έκανε μετάσταση στον εγκέφαλο και οδήγησε τον ασθενή στο θάνατο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η παθολογοανατόμος απεφάνθη ότι η περίπτωση του θανόντα είναι από τις πιο δραματικές, διότι θα μπορούσε με την ορθή επιλογή να εμπιστευτεί την υγεία του σε ιατρικό προσωπικό ενδεδειγμένο για την πάθησή του και να έχει προσδόκιμο ζωής άνω των επτά τουλάχιστον ετών ζωής, καθόσον η σταδιοποίηση της νόσου και οι απεικονιστικές εξετάσεις δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για το πόσο καλά θα πήγαινε η πορεία της ασθένειάς του. Δυστυχώς όμως η αυστηρή διατροφή και τα αγνώστου σύστασης σκευάσματα που του χορηγήθηκαν από τον κατηγορούμενο, αλλά και η έλλειψη της σωστής θεραπευτικής αγωγής που ορίζει η ιατρική επιστήμη, καταπόνησαν δραματικά τον ασθενή.

Και οι δύο πραγματογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πράξεις του κατηγορουμένου συνετέλεσαν αιτιωδώς στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, στην επίσπευση και την πρόκληση του θανάτου αυτού".