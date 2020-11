Life

Νέο βιντεοκλίπ του Τζάστιν Μπίμπερ με τον ράπερ Chance

Διπλή ερμηνεία με ακουστικά όργανα του τραγουδιού «Holy».

Καινούργιο βιντεοκλίπ για μια ερμηνεία με ακουστικά όργανα του «Holy» έδωσε στη δημοσιότητα ο Τζάστιν Μπίμπερ. Στην ερμηνεία συμμετέχει και ο Chance the Rapper.

Το κλιπ, που σκηνοθέτησε ο Rory Kramer και στο οποίο ήταν και παραγωγός, ανοίγει με τον Τζάστιν Μπίμπερ να κάθεται στο περβάζι ενός παραθύρου και το τζάμι να χτυπά η βροχή, με θέα τον ουρανό όπως τον κόβουν τα κτήρια της πόλης, και να παραλληλίζει την αγάπη για έναν σημαντικό «άλλο» με την πνευματική αφοσίωση. Αργότερα, ο Chance the Rapper συναντιέται με τον Μπίμπερ σε μια σάλα χορού και τραγουδά τους στίχους του για πίστη και αγάπη. Μια αθέατη χορωδία γκόσπελ συνοδεύει την ερμηνεία.

Ο Μπίπερ και ο Chance δούλεψαν για πρώτη φορά μαζί το 2013, όταν ο ράπερ από το Σικάγο συνεισέφερε έναν στίχο στο σιγκλ «Confident» του Καναδού σταρ της ποπ (περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Journals»). Το 2016, ο Μπίπερ εμφανίστηκε στο τραγούδι «Jam» του άλμπουμ «Coloring Book» του Chance. Και συνεργάστηκαν σε δύο επιτυχίες του DJ Khaled, τις «I'm the One» και «No Brainer». Τον περασμένο μήνα, οι δυο τους ερμήνευσαν το «Holy» στο show «Saturday Night Live».