Κοινωνία

Φωτιά στο Πικέρμι

Εναέρια και επίγεια μέσα της Πυροσβεστικής ρίχτηκαν άμεσα στη “μάχη” με τις φλόγες.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στον Λόφο Έτος στο Πικέρμι Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο.

Τελικώς, γύρω στις 17:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο