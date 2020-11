Πολιτική

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Νίκος Δένδιας

Για ποιο λόγο μπήκε σε προληπτική καραντίνα ο ΥΠΕΞ.

Σε προληπτική καραντίνα μπήκε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, καθώς ήρθε σε επαφή με υπάλληλο του Yπουργείου, που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Κατόπιν αυτού, ο κ. Δένδιας ακύρωσε την συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, «Μετά από συνάντηση με άτομο το οποίο διαγνώσθηκε θετικό στον COVID-19, θα τεθώ από σήμερα σε προληπτική καραντίνα. Η συνάντηση με τον φίλο μου, Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, S. Shoukry, δυστυχώς δεν θα πραγματοποιηθεί.»

Σε προληπτική καραντίνα, για τον ίδιο λόγο, μπήκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.