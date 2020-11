Οικονομία

Κορονοϊός: η ΓΣΕΕ ζητά πρόσθετα μέτρα στήριξης των εργαζόμενων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η Συνομοσπονδία για τις απολύσεις και τους εποχικά εργαζόμενους, τι αναφέρει για τα προβλήματα των υπαλλήλων.

Επιστολή στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας απέστειλε η ΓΣΕΕ, ζητώντας τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Βασικό αίτημα της Συνομοσπονδίας αποτελεί η ακύρωση των απολύσεων πριν τη νέα καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, με τη θέσπιση ειδικής διάταξης που θα καθιστά άκυρες τις καταγγελίες συμβάσεων που έγιναν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από το νέο lockdown, ενώ ζητείται μεταξύ άλλων η εφαρμογή άμεσων αποκαταστατικών ρυθμίσεων για τους εποχικούς εργαζόμενους και για τους εργαζόμενους που παρέχουν εργασία σε συνθήκες εποχικότητας.