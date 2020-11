Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λάρισα: Θετικοί ασθενείς στην ογκολογική κλινική

Οδηγία του ΕΟΔΥ για rapid τεστ σε όλους τους νοσηλευόμενους. Εντονη ανησυχία για τους ευπαθείς ασθενείς.

Έντονη ανησυχία προκαλεί η διασπορά κορονοϊου σε νοσηλευμένους στην ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Συνολικά έχουν εντοπιστεί, μέχρι ώρας, 14 θετικοί ογκολογικοί ασθενείς σε σύνολο περίπου 30 νοσηλευόμενων.

Επίσης θετικός είναι και ένας γιατρός.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε νοσηλευμένο προέκυψε το βράδυ της Δευτέρας σε τυχαίο προεγχειρητικό έλεγχο σε ογκολογικό ασθενή που νοσηλευόταν κάποιες ημέρες στην κλινική.

Το βράδυ της Δευτέρας ο ασθενής μεταφέρθηκε στα Λοιμώδη. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στην ογκολογική κλινική τεστ γινόταν σε όποιον ασθενή παρουσίαζε πυρετική κίνηση ή άλλο σύμπτωμα. Σήμερα, δύο μέρες μετά το πρώτο κρούσμα ο ΕΟΔΥ έδωσε οδηγία να γίνουν rapid τεστ σε όλους τους νοσηλευόμενους ενώ η κλινική θα κλείσει προκειμένου να γίνει απολύμανση. Οι ασθενείς όσο και οι συνοδοί θα μεταφερθούν στο τμήμα χημειοθεραπειών ή σε άλλα τμήματα και κλινικές.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το e-thessalia, μέχρι χθες Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το βράδυ, οπότε και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε νοσηλευόμενους είχαν φτάσει τα πέντε (5), η οδηγία του ΕΟΔΥ ήταν να γίνουν rapid tests στο προσωπικό (βγήκαν αρνητικά) ενώ συνοδοί που ζήτησαν να υποβληθούν σε τεστ, έλαβαν από εκπροσώπους του ΕΟΔΥ την απάντηση «ότι δεν προβλέπεται τεστ για ασυμπτωματικούς» και αν οπωσδήποτε ήθελαν να υποβληθούν στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, αυτό θα πρέπει να το κάνουν εκτός Νοσοκομείου (οι συνοδοί εφόσον βγουν από το Νοσοκομείο, δεν μπορούν να επιστρέψουν στους ασθενείς τους). Να σημειωθεί ότι συνοδοί όπως και επισκεπτήρια απαγορεύονται στην ογκολογική κλινική όπως και σε όλες τις κλινικές, εκτός από ειδικές περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

