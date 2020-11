Κοινωνία

Μεταξουργείο: Βίντεο-ντοκουμέντο από διακίνηση ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα έξι.

Το φως της δημοσιότητας είδε βιντεοληπτικό υλικό από τη δράση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε στη διάθεση-εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν οκτώ μέλη της (όλοι αλλοδαποί) και να ταυτοποιούν άλλα έξι.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η διακίνηση των ναρκωτικών (ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη) πραγματοποιούνταν στην περιοχή του Μεταξουργείου και κυρίως στις οδούς Ιάσωνος, Κολοκυνθούς και Κεραμεικού. Οι ναρκωτικές ουσίες αποκρύπτονταν σε δέντρα, σε θόλους αυτοκινήτων, σε κάδους απορριμμάτων, σε παρτέρια αλλά και σε διάφορα σημεία των δρόμων, όπως κάτω από σταθμευμένα οχήματα ή φρεάτια. Την περιοχή προσέγγιζε καθημερινά μεγάλος αριθμός τοξικοεξαρτημένων για να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες.

Όσον αφορά τη δομή και τη σύνθεση της οργάνωσης διαπιστώθηκε:

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε πολύωρη καθημερινή βάση, σε υποομάδες με εναλλαγές μελών, διακινώντας ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη-

Κατά την πώληση των ναρκωτικών ουσιών, οι ρόλοι των μελών εναλλάσσονταν σε διακινητές-τσιλιαδόρους και ταμίες.

Ένας εκ των συλληφθέντων, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, πλησίον του σημείου, ήταν επιφορτισμένος με την παρατήρηση της κίνησης των Αστυνομικών Δυνάμεων, ενημερώνοντας παράλληλα τα λοιπά μέλη της οργάνωσης και κατευθύνοντας τις κινήσεις τους.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων καθώς και στη διερεύνησης της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.