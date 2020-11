Υγεία - Περιβάλλον

“Ένωση για την Υγεία”: το σχέδιο της Κομισιόν για μελλοντικές κρίσεις

Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θωράκιση του τομέα της υγείας.

Της Μαρίας Αρώνη

Το σχέδιό της για μια «Ένωση για την Υγεία» που θα θωρακίσει την ΕΕ με τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βασικό στοιχείο του σχεδίου αυτού είναι η δημιουργία μιας νέας Αρχής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας, την «HERA», η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2023. Η Επιτροπή παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μελλοντικής αρχής, για την οποία θα υποβάλει πρόταση ως το τέλος του 2021.

Οι σημερινές προτάσεις της Κομισιόν, επικεντρώνονται στην αναμόρφωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων.

«Σήμερα ενισχύουμε τα θεμέλια για μια ασφαλέστερη, καλύτερα προετοιμασμένη και ανθεκτικότερη ΕΕ στον τομέα της υγείας. Αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά την ικανότητα μιας συλλογικής αντίδρασης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας είναι να προετοιμαζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις κοινές απειλές για την υγεία συλλογικά, ως Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη στη συνέντευξη Τύπου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με πρόσθετα κεφάλαια και προσωπικό. «Θα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης αναδυόμενων ασθενειών και απειλών για την υγεία, θα παρέχει αξιολόγηση κινδύνου και θα λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο», τόνισε η Επίτροπος Υγείας. Πάνω από όλα θα είναι σε θέση να κινητοποιήσει και να αναπτύξει ομάδες βοήθειας (EU Health Task Force) στα κράτη, σε περίπτωση εκδήλωσης επιδημιών.

Τέλος, η ΕΕ θα είναι σε θέση να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), αλλά ανεξάρτητα.

Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Θα προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό για να τις υποστηρίξουμε», δήλωσε η Στέλλα Κυριακίδου.