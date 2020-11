Πολιτισμός

Πέθανε ο Δημήτρης Ελευθεράκης

Θλίψη σκόρπισε ο χαμός του ποιητή, σε ηλικίας μόλις 42 ετών.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 42 ετών, ο ποιητής της νεότερης γενιάς Δημήτρης Ελευθεράκης.

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Σπούδασε ελληνική και ξένη φιλολογία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Εδιμβούργο.

Ποιήματά του πρωτοδημοσιεύτηκαν το 1998 στο περιοδικό Νέα Εστία.

Επιμελήθηκε τις εκδόσεις των ποιημάτων του Κ. Γ. Καρυωτάκη (2010) και του Κ. Π. Καβάφη (2011) και δημοσίευσε, μαζί με τους ποιητές Δημήτρη Αγγελή και Σταμάτη Πολενάκη, το βιβλίο “Με το περίστροφο του Μαγιακόφσκι: μία συζήτηση για την ποίηση” (2010).

Η τελευταία του ποιητική συλλογή με τίτλο “Άσπρα μήλα” θα κυκλοφορήσει στις αρχές του νέου έτους.

Είχε δημοσιεύσει πέντε ποιητικές συλλογές. Για τα “Εγκώμια” βραβεύτηκε από το ηλεκτρονικό περιοδικό “Ο Αναγνώστης”.