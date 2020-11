Κοινωνία

Lockdown: πρόστιμα 262250 ευρώ την Τρίτη

Ποιες ήταν οι κυριότερες παραβάσεις των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν τη Τρίτη, 10.11.2020 συνολικά 62.934 ελέγχους και κατέγραψαν 1.731 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 262.250€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε ένα (1) κατάστημα



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (62.245)

Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας,

Μη αποστολή sms,.

Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων κατά την μετακίνηση πεζών και οχημάτων (σταθμοί διοδίων, ΜΜΜ, πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ), καθώς και στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έμπορο λαϊκής αγοράς, για μη τήρηση της απαγόρευσης πώλησης βιομηχανικών ειδών

β) επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 6.000€ σε μία (1) Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά επτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα οκτώ (7.438) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Τις επόμενες ημέρες θα υλοποιηθεί πρόγραμμα οριζόντιων ελέγχων σε κατηγορίες φορέων και επιχειρήσεων, οι οποίες βάσει των δεδομένων από τις ιχνηλατήσεις εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλής διακινδύνευσης.