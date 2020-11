Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Στο χείλος της κατάρρευσης τα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Κραυγή αγωνίας” από γιατρούς και νοσηλευτές στη γειτονική χώρα.

Ιταλοί γιατροί και νοσηλευτές απευθύνουν νέα δραματική έκκληση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των νοσοκομείων της χώρας να δεχθούν νέους ασθενείς με κορονοϊό.

«Τα νοσοκομεία είναι στο χείλος της κατάρρευσης, λόγω έλλειψης προσωπικού και κλινών, ενώ συνεχίζεται αδιάκοπα η έλευση ασθενών, εξαιτίας της ασταμάτητης διάδοσης του ιού», γράφουν σε ανοικτή επιστολή τους Ιταλοί γιατροί, νοσηλευτές και γεροντολόγοι. «Η κατάσταση είναι δραματική. Ορθώς οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν την πληρότητα των ΜΕΘ, αλλά σε πολλά νοσοκομεία έχουν γεμίσει και τα κρεβάτια στους διάφορους θαλάμους», προσθέτουν.

Παράλληλα, τονίζουν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να εγγυηθούν την πρέπουσα φροντίδα σε πολίτες που δεν πάσχουν από κορονοϊό, αλλά από χρόνιες και μη ασθένειες.

«Κάθε ημέρα γίνεται όλο και δυσκολότερο να βρεθούν κλίνες για τους ασθενείς με COVID, οι οποίοι μεταφέρονται στα έκτακτα περιστατικά των νοσοκομείων. Έχει ξεπερασθεί το όριο χωρητικότητας και δοκιμάζεται σκληρά η δυνατότητα θεραπείας και φροντίδας στα νοσοκομεία μας» λένε, τέλος, οι Ιταλοί γιατροί και νοσοκόμοι.

623 νεκροί και σχεδόν 33.000 νέα κρούσματα

Το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία έχασαν τη ζωή τους από COVID-19, 623 άνθρωποι και καταγράφηκαν 32.961 μολύνσεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 225.640 διαγνωστικά τεστ.

Την Τρίτη είχαν διαγνωσθεί 35.098 κρούσματα και 580 νεκροί.

Από την αρχή της πανδημίας, στη γειτονική χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 42.953 άνθρωποι.