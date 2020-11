Οικονομία

Βρούτσης: Πυλώνες του εργατικού δικαίου το 8ωρο και το 40ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νομοσχέδιο του "μικρού ασφαλιστικού" εισάγεται τη Δευτέρα στη Βουλή.

Τη διαβεβαίωση ότι το οκτάωρο και το 40ωρο εργασίας παραμένουν πυλώνες του Εργατικού Δικαίου στην Ελλάδα και ότι οι υπερωρίες θα συνεχίσουν να πληρώνονται, έδωσε απόψε, μιλώντας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Βρούτσης, από το βήμα της 2ης Εθνικής Συνδιάσκεψης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αναφερόμενος δε στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας είπε πως «είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια στη χώρα, με την υφιστάμενη εργατική νομοθεσία».

Σημείωσε πως το νέο νομοσχέδιο θα είναι «απόλυτα ισορροπημένο και ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές» και θα εφαρμόζει τις οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές του ILO (Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας). Χαρακτήρισε δε ως άκαιρες τις φωνές διαμαρτυρίας που ακούγονται, επισημαίνοντας πως ουδείς έχει ακόμα δει τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

Πρόσθεσε πως με το νομοσχέδιο του "μικρού ασφαλιστικού" που εισάγεται τη Δευτέρα στη Βουλή υλοποιείται η κυβερνητική υπόσχεση για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3%. «Αν συνυπολογιστεί και το 0,90%, που ήταν σε ισχύ από το καλοκαίρι του 2020, θα έχουμε σωρευτικά μείωση κατά 3,9%. Από το 46,4% (που ήταν οι εισφορές) το 2012, φτάσαμε στο 36,6%, κάτι που θα ωφελήσει συνολικά την οικονομία και τις επιχειρήσεις και θα κάνει πιο ελκυστικές τις προσλήψεις» υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση επισήμανε ότι ο νόμος 4670 του 2020 διαμόρφωσε, στη βάση πλήρους αναλογιστικής μελέτης, ένα νέο περιβάλλον και μετέτρεψε το ασφαλιστικό «σε ανταποδοτικό σύστημα, το οποίο επιβραβεύει τον συνεπή ασφαλισμένο, αντί για ένα σύστημα που κινείτο στη λογική της ήσσονος προσπάθειας» και δεν έδινε κανένα κίνητρο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ.Βρούτσης στην απελευθέρωση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα, επισημαίνοντας: «για πρώτη φορά υπάρχουν ελεύθερες ασφαλιστικές κατηγορίες,που δεν είναι ούτε κλάσεις που προσδιορίζονται με τα χρόνια της επαγγελματικής πορείας, ούτε συνδεδεμένες με το εισόδημα, ώστε ο καθένας να μπορεί να επιλέξει μόνο την ασφαλιστική κατηγορία που θέλει. Επιπλέον, δώσαμε κίνητρα στους νέους, για περίοδο μέχρι πέντε χρόνων, να έχουν πολύ χαμηλό ασφάλιστρο».

Ο κ.Βρούτσης επισήμανε, τέλος, ότι μετά την υποχώρηση της πανδημίας «κι όταν ισορροπήσουμε δημοσιονομικά» θα μπορεί να συζητηθεί και το πάγιο αίτημα του ασφαλιστικού κλάδου για τη φορολόγηση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ξενογιαννακοπούλου: Όχι απλά ανεπαρκή, αλλά και σε λανθασμένη κατεύθυνση τα μέτρα για το δεύτερο lockdown

Την εκτίμηση ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων εν μέσω του δεύτερου lockdown, «δεν είναι απλώς ανεπαρκή, αλλά συνεχίζουν να κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση» και «είναι πολύ πίσω από τα αντίστοιχα της πρώτης φάσης της πανδημίας» διατύπωσε η τομεάρχισσα Εργασίας & Κοινωνικών υποθέσεων ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακούλου.

Σε ό,τι αφορά το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, επισήμανε πως δεν νοείται «ούτε δημοκρατικά, ούτε θεσμικά, ούτε κοινωνικά» να έρθει στη Βουλή και να μπει σε δημόσια διαβούλευση εν μέσω lockdown ένα τέτοιο νομοσχέδιο, «που κυριολεκτικά πλήττει τον κόσμο της εργασίας, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και μια σειρά από κεκτημένα, πολύ περισσότερο τώρα που οι εργαζόμενοι είναι σε αναστολή εργασίας είτε εργάζονται με τηλεργασία και δεν υπάρχει η δυνατότητα κοινωνικής συνάθροισης και διαλόγου».

Τόνισε πως θέλει να ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα έχει τη δημοκρατική ευαισθησία να μην εισάγει τέτοιο νομοσχέδιο στη Βουλή, εν μέσω lockdown, υπογραμμίζοντας ότι, πέραν της διαδικασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθετη αντίρρηση και επί της ουσίας, για μια σειρά από θέματα που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, και ήδη έχουν εφαρμοστεί έστω ως έκτακτα μέτρα, όπως οι απλήρωτες υπερωρίες, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ο αντίκτυπος στις συνδικαλιστικές ελευθερίες.