Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Φιλική νίκη με αντίπαλο την Κύπρο

Βρήκαν δίχτυα τα νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεση και τα νέα πρόσωπα που μπήκαν στην ενδεκάδα να βρίσκουν δίχτυα, σημειώνοντας τα πρώτα τέρματά τους για τη “γαλανόλευκη” ομάδα, η εθνική νίκησε 2-1 την Κύπρο στη Ριζούπολη, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας εν όψει των δύο τελευταίων υποχρεώσεών της στο Nations League.

Η “γενική δοκιμή” πριν από τους… τελικούς με Μολδαβία (15/11) και Σλοβενία (18/11) πήγε πολύ καλά για τον Φαν΄τ Σιπ και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που ύστερα από τις μέτριες τελευταίες εμφανίσεις, είδε τους παίκτες του να αποδίδουν ωραίο και παραγωγικό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Σε αυτό το διάστημα, η εθνική “καθήλωσε” την Κύπρο και την υποχρέωσε σε αμυντικό ρόλο στο χορτάρι της Ριζούπολης, με τους Φορτούνη, Χατζηγιοβάνη και Μπακασέτα να παίζουν μαζί και να δίνουν ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Την ίδια ώρα, πολύ καλός ήταν και ο Τσιμίκας, που επανεμφανίστηκε ύστερα από καιρό, ενώ άκρως ελπιδοφόρο ήταν το ντεμπούτο του Γιώργου Γιακουμάκη, που μάλιστα συνδυάστηκε με το πρώτο γκολ για τη φανέλα με το εθνόσημο από τον επιθετικό της Φένλο.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Φορτούνης βρήκε τον Γιακουμάκη που σούταρε με το δεξί, ο Δημητρίου απέκρουσε και ο Τζόλης πλάσαρε από κοντά για το 1-0, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ανδρών.

Στο 17΄ ο Κουρμπέλης έκανε το “γέμισμα” για τον Γιακουμάκη, εκείνος πήρε την μπάλα στην περιοχή και ανάμεσα σε δυο αντιπάλους τελείωσε ωραία τη φάση για το 2-0, στην “παρθενική” εμφάνισή του.

Οι μαζεμένες αλλαγές (4) στο ξεκίνημα της επανάληψης επέφεραν ένα μέτριο διάστημα για την ελληνική ομάδα, που οι Κύπριοι εκμεταλλεύτηκαν για να μειώσουν στο 58΄ με τον Ηλία, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Μπάρκα.

Στη συνέχεια η Ελλάδα ξαναβρήκε ρυθμό, πήρε τον έλεγχο, είχε δοκάρι με κεφαλιά του Κουρμπέλη στο 67΄ και κάποιες άλλες φάσεις, αλλά το 2-1 παρέμεινε ως το τέλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα (Τζον Φαν΄τ Σιπ): Μπάρκας, Μαυρίας (68΄ Ρότα), Κουρμπέλης, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας (46΄ Λυκογιάννης), Ζέκα (46΄ Λαμπρόπουλος), Μπακασέτας, Φορτούνης (46΄ Μπουχαλάκης), Χατζηγιοβάνης, Τζόλης (46΄ Λημνιός), Γιακουμάκης.

Κύπρος (Γιόχαν Βάλεμ): Δημητρίου, Χ.Κυριάκου, Χ.Σιέλης (76΄ Παπαφώτης), Ν. Ιωάννου (Θ. Ιωάννου), Κατελάρης (46΄ Καρό), Χάμπος, Αντωνίου, Γκόγκιτς (46΄ Κάστανος), Αρτυματάς, Πίττας, Ηλία (87΄ Τζιόνι).