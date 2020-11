Life

Δελλατόλας - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1 για το lockdown και τα νέα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολιάζουν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης. Ποιες αιχμές αφήνουν για τις αποφάσεις και τι λένε για την στάση των πολιτών.