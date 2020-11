Παράξενα

Αποζημίωση σε βοσκό: Αλεύρι ήταν η “ηρωίνη” που τον έστειλε στη φυλακή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοφανής γκάφα αστυνομικών και δικαστών που προφυλάκισαν τον 39χρονο και δεν είδαν ούτε την ανάλυση του ΓΧΚ. Πόση αποζημίωση θα πάρει από το Κράτος. Προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.