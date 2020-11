Κοινωνία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και τα μέλη της ΔΙΣ

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα μεταξύ των Ιεραρχών. Πριν από 5 ημέρες έληξαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.



Σε προληπτική καραντίνα τέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και όλα τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, καθώς επιβεβαιώθηκε κρούσμα μεταξύ των Ιεραρχών.

Λόγω του κρούσματος στον Ιεράρχη ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος όπως και η Ιερά Σύνοδος τέθηκαν σε καραντίνα.

Πριν από πέντε ημέρες είχαν λήξει οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες θετικοί στον κορονοϊό είναι συνολικά 6 Ιεράρχες. Ο Μητροπολίτης Ιερισσού βγήκε χτες από νοσοκομείο, ο, δε, Μητροπολίτης Καλαβρύτων νοσεί με ελαφρά συμπτώματα και βρίσκεται σπίτι του .