Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πορεία για το Πολυτεχνείο από αντιπροσωπεία του κόμματος

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες έντασης», υποστηρίζουν πηγές της Κουμουνδούρου.

«Η Κυβέρνηση της ΝΔ την στιγμή που οδηγεί σε αδιέξοδο την κοινωνία τόσο στο υγειονομικό όσο και στο οικονομικό σκέλος της πανδημίας, προσπαθεί μπροστά στον εορτασμό του Πολυτεχνείου να δημιουργήσει συνθήκες έντασης», σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «ειδικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, που έχει καταφέρει να χάσει μέσα από τα χέρια τέσσερα στελέχη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, ποντάρει στην ένταση ως σωσίβιο για την πολιτική του αποτυχία».

«Η εξέγερση της νεολαίας τον Νοέμβρη του 1973 αποτελεί και σήμερα ένα σημαντικό μάθημα δημοκρατίας. Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε των αγώνα για “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” είναι και σήμερα να παλεύουμε για μια κοινωνία με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενώ εκφράζουν την άποψη ότι «οι κοινωνικοί φορείς και κόμματα οφείλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στη φετινή επέτειο της εξέγερσης του Νοέμβρη, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας, με ευθύνη απέναντι στην προστασία της δημόσιας Υγείας και της ζωής».

«Ως εκ τούτου, παράλληλα με την κατάθεση στεφάνου στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, ολιγομελής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, θα καταθέσει στεφάνι στον μαρτυρικό χώρο του ΕΑΤ-ΕΣΑ και από εκεί θα κατευθυνθεί συμβολικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ», καταλήγουν οι εν λόγω πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.