BCL: Νίκη στο... ρελαντί για την ΑΕΚ

Χαμηλό "εμπόδιο" για την Ένωση η Τσμόκι Μινσκ.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ τη δεύτερη εφετινή ευρωπαϊκή της υποχρέωση, απέναντι στη Τσμόκι Μινσκ. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 95-69 των Λευκορώσων στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League, γράφοντας το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο. Στον αντίποδα, η Τσμόκι Μινσκ υπέστη την πρώτη της απώλεια.

Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας από τα 6.75 (61.9%), η κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ και η άμυνα, βοήθησαν την ΑΕΚ να φτάσει απρόσκοπτα στη νίκη και να μείνει μόνη στην κορυφή της κατάταξης του 3ου ομίλου. Μοναδικό μελανό σημείο της αποψινή εμφάνισης της Ένωσης, η αστοχία των παικτών της από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (10/16).

Ουσιαστικά η αντίσταση των Λευκορώσων διήρκησε για περίπου δεκαπέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 35-35. Με τους «κιτρινόμαυρους» να δίνουν ρεσιτάλ από τα 6.75, η ΑΕΚ απάντησε με επιμέρους σκορ 12-4, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +8 (47-39), έχοντας υποπέσει σε μόλις 1 λάθος στο πρώτο εικοσάλεπτο.

Με διάρκεια στην παραγωγικότητα και εξαντλητική άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο (περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 10 πόντους), η Ένωση δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας άνετα στο τελικό 95-69.

Ο Ματ Λοτζέσκι συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, τελειώνοντας τον αγώνα με 16 πόντους (3/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ από τη Τσμόκι ξεχώρισε ο Μαξίμ Σάλας επίσης με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 47-39, 69-59, 95-69

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 14, Γιάνκοβιτς 7 (2), Κατσίβελης 11 (2), Λάνγκφορντ 13 (2), Ματσιούλις 11 (1), Χρυσικόπουλος 4, Ζήσης 4, Γκικας 6 (2), Λοτζέσκι 16 (3), Ρογκαβόπουλος 3 (1), Σλότερ 6.

ΤΣΜΟΚΙ ΜΙΝΣΚ (Σουχαβέτσκι): Τραστσινέτσκι 5 (1), Σταμπρούσκι, Ραχοζένκα 11 (1), Ντόντου 2, Βερεμένκο 4, Λόουερι 14, Λεϊμάνις 2, Σάλας 16 (1), Μπελιάνκου, Κάβαρς 4, Κλάιμπερν 11.