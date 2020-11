Κοινωνία

Κορονοϊός: θετικοί τουλάχιστον 10 Μητροπολίτες

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΝΤ1 για την διασπορά μεταξύ των Ιεραρχών, μετά από συνεδρίαση της ΔΙΣ. Τι έδειξαν τα rapid test.

(εικόνα αρχείου, απο την Ιεραρχία της Ιεράς Συνόδου, Οκτώβριος 2019)

Τουλάχιστον 10 είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που πρώτος μετέδωσε ο ΑΝΤ1, στις 19:00, στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου (σημ: εκείνη την ώρα οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 6 Μητροπολίτες), οι Μητροπολίτες οι οποίοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό.

Οι συνεδρίες της Ιεράς Συνόδου την προηγούμενη εβδομάδα, (στις 04, 05 και 06 Νοεμβρίου) έγιναν υπό την σκιά των περιορισμών και των κανόνων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας, με τα μέλη της ΔΙΣ να συνεδριάζουν σε μεγαλύτερη αίθουσα από την συνήθη, να κάθονται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5- 3 μέτρων, να φορούν διαρκώς μάσκα και να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους, δεδομένης και της προχωρημένης ηλικίας αρκετών εξ αυτών και των προβλημάτων υγείας που ορισμένοι έχουν.

Ο συναγερμός είχε σημάνει λίγες ημέρες νωρίτερα, αφού έγινε γνωστό ότι ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, που συμμετείχε - μαζί με άλλους Ιεράρχες και χαμηλότερου βαθμού κληρικούς- στις λατρευτικές εκδηλώσεις στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, στην Θεσσαλονίκη, στις 26 Οκτωβρίου, διαγνώστηκε, μετά από μερικές ημέρες, θετικός στον κορονοϊό.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, μετά από τεστ στο οποίο υπεβλήθη, πληροφορήθηκε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, είδηση που έγινε ευρύτερα γνωστή αρκετές ημέρες αργότερα.

Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν στον ΑΝΤ1 ότι έγιναν όλες οι ενέργειες ώστε όλοι οι Ιεράρχες να υποβληθούν σε τεστ και ιατρικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση, όπως ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα και συμβουλεύουν οι ειδικοί.

Οι ίδιες έγκυρες πηγές ενημέρωσης διαβεβαιώνουν ότι είναι διψήφιος ο αριθμός των Μητροπολιτών τα τεστ των οποίων έχουν βγει θετικά στον κορονοϊό. Στην πλειονότητα τους εμφανίζουν ήπια συμπτώματα και δεν υπάρχει ανησυχία για την πορεία της υγείας τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όλα τα τεστ για τον οποίο έχουν βγει αρνητικά, έχει απομονωθεί και έχει περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό της επαφές του, για προφανείς λόγους.