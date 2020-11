Πολιτική

“Άναψε φωτιές” έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις τουρκικές προκλήσεις

Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν πως τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι ξεκάθαρα καθορισμένα. Εξηγήσεις ζητάει από την Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αδυναμία να προσκομίσει πλήρη κατάλογο με επιβεβαιωμένες τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, δηλώνει – σύμφωνα με πληροφορίες – το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε έκθεση που διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο, καθώς διαπιστώνει διαφορά θέσεων με την Ελλάδα.

Αναφορικά με την έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διαβιβάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο, στο πλαίσιο των διατάξεων του “Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act” και που σημειωτέον απεστάλη στο Κογκρέσο πριν από περίπου 8 μήνες (στις 18 Μαρτίου 2020), διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως και τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι ξεκάθαρα καθορισμένα εδώ και χρόνια στη βάση του συμβατικού και του εθιμικού διεθνούς δικαίου και δεν τυγχάνουν ουδεμίας αμφισβήτησης.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι όσον αφορά το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα θαλάσσια σύνορα έχουν καθορισθεί από τη συμφωνία Ιταλίας-Τουρκίας, που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 4 Ιανουαρίου 1932, καθώς και το πρακτικό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω συμφωνίας και υπεγράφη στην Άγκυρα στις 28 Δεκεμβρίου 1932. Η Ελλάδα, ως διάδοχο κράτος, βάσει της συνθήκης των Παρισίων του 1947, απέκτησε την κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων χωρίς καμία αλλαγή στα θαλάσσια σύνορα, όπως αυτά είχαν συμφωνηθεί μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας.

Αναφορικά με τα θαλάσσια σύνορα στη Θράκη (μέχρι το σημείο σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων από το Δέλτα του Έβρου), υπογραμμίζουν πως αυτά ορίσθηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και το Πρωτόκολλο των Αθηνών του 1926.

Τέλος, αναφορικά με τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των ανωτέρω δύο περιοχών (από Θράκη έως Δωδεκάνησα), όπου τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και της Τουρκίας τέμνονται, επισημαίνουν ότι τα θαλάσσια σύνορα ακολουθούν τη μέση γραμμή μεταξύ των ελληνικών νήσων και νησίδων και των απέναντι τουρκικών ακτών.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών της υδάτων, τα οποία έχουν αποτυπωθεί επανειλημμένως, αποτελούν ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάει άμεσα ενημέρωση από την Κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητάει άμεσα ενημέρωση για την έκθεση του State Department για τουρκικές παραβιάσεις στο Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας, που προσκομίστηκε στις επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και της Γερουσίας των ΗΠΑ, βάσει των προβλέψεων του Νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο (East Med Act). Όπως αναφέρει: «Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το State Department δηλώνει αδυναμία να προσκομίσει σχετικό κατάλογο, υιοθετώντας τουρκικές θέσεις για την κυριαρχία ελληνικών νησιών, η Έκθεση αυτή αποτελεί παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και σοβαρότατο πλήγμα για τη χώρα, τα εθνικά συμφέροντα και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Εάν, λίγες βδομάδες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, οι θέσεις του State Department είναι πλέον αυτές, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ακυρώσει σημαντικά βήματα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των συμφερόντων της χώρας. Αυτοί είναι, δυστυχώς, οι καρποί της πολιτικής του “πιστού και προβλέψιμου Συμμάχου” που διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Τραμπ, και υλοποίησε με την εκ των προτέρων κύρωση της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας χωρίς ανταλλάγματα. Υπενθυμίζουμε ότι τη συνάντηση αυτή ακολούθησε η χειρότερη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας της τελευταίας 25ετίας, με ανοχή του Προέδρου Τραμπ.

Έστω και την τελευταία στιγμή, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εκφρασθούν και να καταγραφούν οι ελληνικές θέσεις στις αρμόδιες Επιτροπές και να ανατραπεί η ιδιαίτερα δυσμενής αυτή εξέλιξη».