Κορονοϊός: Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή

Με τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών θα συνεχιστεί η διαδικασία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής στο πλαίσιο της οποίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει το σώμα για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τη συζήτηση, που θα διεξαχθεί βάσει του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής, θα ανοίξει λίγο μετά τις 11 πμ, ο πρωθυπουργός, και θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

Ακολούθως, θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα δευτερολογήσουν οι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρας, του Κινήματος Αλλαγής Φ. Γεννηματά, του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας, της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος και του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ η συζήτηση θα κλείσει με τριτολογία του πρωθυπουργού.

Βάσει της διαδικασίας του άρθρου 142Α, οι τοποθετήσεις των αρχηγών πρέπει να είναι σύντομες, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της εξελισσόμενης εφαρμογής των αυστηρών απαγορευτικών μέτρων, αναμένεται να δοθεί άπλετος χρόνος.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα Βουλή, έχουν διεξαχθεί άλλες δύο συνεδριάσεις, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 142Α (ενημέρωση από τον πρωθυπουργό για θέματα επικαιρότητας), και μία προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, κατόπιν αιτήματος της κ. Γεννηματά.-