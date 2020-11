Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε προσωπάρχη του Λευκού Οίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη επιλογή του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ για τη στελέχωση της ομάδας του.

Ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε χθες Τετάρτη τον Ρον Κλέιν, έμπειρο στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος, συνεργάτη του επί σειρά ετών, για τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, γνωστοποίησε ο ίδιος ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η αξία του Ρον για μένα υπήρξε ανεκτίμητη τα πολλά χρόνια που δουλέψαμε μαζί», τόνισε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στον 59χρονο Κλέιν, τον άλλοτε προσωπάρχη του αντιπροέδρου Αλ Γκορ και του ίδιου του Μπάιντεν, όταν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

«Η μακρά και πολυσχιδής εμπειρία του Ρον Κλέιν και η δυνατότητά του να συνεργάζεται με ανθρώπους όλων των πολιτικών οριζόντων είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι από τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή με κρίση κι ενώνουμε εκ νέου τη χώρα μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Την είδηση ότι ο Μπάιντεν επέλεξε τον Κλέιν για το κορυφαίο αξίωμα, αντίστοιχο με αυτό του γενικού γραμματέα της προεδρίας στη Γαλλία, δημοσίευσε πρώτη η εφημερίδα New York Times.

Ο Κλέιν, απόφοιτος της σχολής νομικής του Χάρβαρντ και συνεργάτης μεγάλης δικηγορικής εταιρείας για αρκετά χρόνια, ήταν εξάλλου το πρόσωπο στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα ανέθεσε τον συντονισμό των ενεργειών της αμερικανικής κυβέρνησης όταν μαινόταν η επιδημία του Έμπολα, που έπληξε κυρίως τη δυτική Αφρική, το 2014.

Όπως επισημαίνει ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου CNN, ο Κλέιν είναι το στέλεχος που αναλάμβανε το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας των υποψήφιων των Δημοκρατικών για την προεδρία ενόψει των τηλεοπτικών ντιμπέιτ ήδη από την περίοδο του Μπιλ Κλίντον.